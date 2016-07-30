Мартыненко (Подлесная) Маринка Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1948
Дата смерти30.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1948
Отец: Подлесный Матвей
Мать: Подлесная Анна
Рождение ребёнка
16.11.1965
Дочь: Титова Валентина Николевна
Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович
Рождение ребёнка
14.05.1967
Дочь: Гармаш Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович
Рождение ребёнка
06.01.1969
Сын: Мартыненко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович
Рождение ребёнка
07.05.1970
Дочь: Зикратова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович
Богатырь, Успенский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
16.05.1972
Дочь: Лоор Галина Николаевна
Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович
Смерть
30.07.2016