Мартыненко (Подлесная) Маринка Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Подлесная) Маринка Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1948

Дата смерти

30.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1948

Отец: Подлесный Матвей

Мать: Подлесная Анна

Рождение ребёнка
16.11.1965

Дочь: Титова Валентина Николевна

Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович

Рождение ребёнка
14.05.1967

Дочь: Гармаш Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович

Рождение ребёнка
06.01.1969

Сын: Мартыненко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович

Рождение ребёнка
07.05.1970

Дочь: Зикратова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович

Богатырь, Успенский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
16.05.1972

Дочь: Лоор Галина Николаевна

Отец ребёнка: Мартыненко Николай Анисимович

Смерть
30.07.2016
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