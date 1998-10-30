Матвеева (Прохорова) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Прохорова) Марина Александровна

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Место рождения

Сомово, Мценский район, Орловская область

Дата рождения

04.03.1912

Дата смерти

30.10.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1886 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1912

Отец: Федосов Александр

Мать: Прохорова Мария Лаврентьевна

Сомово, Мценский район, Орловская область
Бракосочетание
10.12.1937

Муж: Матвеев Иван Сергеевич

Мценск, город Мценск, Орловская область
Свидетельство о заключении брака I-ТД №346701
Рождение ребёнка
29.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Иван Сергеевич

Смерть
30.10.1998
Мценск, город Мценск, Орловская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Мценск, город Мценск, Орловская область

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