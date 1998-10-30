Матвеева (Прохорова) Марина Александровна
Место рождения
Дата рождения04.03.1912
Дата смерти30.10.1998
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1912
Отец: Федосов Александр
Бракосочетание
10.12.1937
Свидетельство о заключении брака I-ТД №346701
Рождение ребёнка
29.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Иван Сергеевич
Смерть
30.10.1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно