Лаврентьева (Чалдаева) Олимпиада Аристарховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Филипп Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Данилович
Бракосочетание
11.05.1896
Муж: Алексей Данилович
Рождение ребёнка
21.09.1898
Сын: Роман Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Данилович
Рождение ребёнка
28.07.1903
Дочь: (Осипова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Данилович
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1907
Сын: Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Данилович
Смерть
Неизвестно