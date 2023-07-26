Лаврентьева (Чалдаева) Олимпиада Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева (Чалдаева) Олимпиада Аристарховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Филипп Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Данилович

Бракосочетание
11.05.1896

Муж: Алексей Данилович

Рождение ребёнка
21.09.1898

Сын: Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Данилович

Рождение ребёнка
28.07.1903

Дочь: (Осипова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Данилович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Данилович

Смерть
Неизвестно

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