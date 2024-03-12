Куликов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Николай

Куликов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1936

Отец: Куликов Василий

Мать: Куликова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close