Куликов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1936
Отец: Куликов Василий
Мать: Куликова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куликова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Валентина
Смерть
Неизвестно