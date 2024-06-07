Мальгина Евдиния Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1921
Отец ребёнка: Мальгин Андрей Матвеевич
Никитина, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Мальгин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Мальгин Андрей Матвеевич
Знаменское, Ирбитское, Свердловская область
Свердловская обл., Еланский р-н, Знаменский с/с https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105241562/?
Рождение ребёнка
12.10.1925
Дочь: Мальгина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Мальгин Андрей Матвеевич
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
2921/1/969
Смерть
Неизвестно
Большой Камыш, Ирбитское, Свердловская область