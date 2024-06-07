Мальгина Евдиния Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина Евдиния Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгин Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
30.10.1921

Сын: Мальгин Яков Андреевич

Отец ребёнка: Мальгин Андрей Матвеевич

Никитина, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Мальгин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Мальгин Андрей Матвеевич

Знаменское, Ирбитское, Свердловская область
Свердловская обл., Еланский р-н, Знаменский с/с https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105241562/?
Рождение ребёнка
12.10.1925

Дочь: Мальгина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Мальгин Андрей Матвеевич

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
2921/1/969
Смерть
Неизвестно
Большой Камыш, Ирбитское, Свердловская область

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