Южанинов Павел Степанович 28.06.1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Южанинов Павел Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1867

Отец: Южанинов Степан Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырянова Анна Филиппьевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Южанинова Соломония Павловна

Мать ребёнка: Зырянова Анна Филиппьевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Южанинова Ирина Павловна

Мать ребёнка: Зырянова Анна Филиппьевна

Рождение ребёнка
05.05.1904

Дочь: Южанинова Гликерия Павловна

Мать ребёнка: Зырянова Анна Филиппьевна

Рождение ребёнка
01.04.1907

Сын: Южанинов Иоанн Павлович

Мать ребёнка: Зырянова Анна Филиппьевна

Смерть
Неизвестно

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