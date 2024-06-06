Южанинов Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1867
Отец: Южанинов Степан Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Южанинова Соломония Павловна
Мать ребёнка: Зырянова Анна Филиппьевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Южанинова Ирина Павловна
Мать ребёнка: Зырянова Анна Филиппьевна
Рождение ребёнка
05.05.1904
Дочь: Южанинова Гликерия Павловна
Мать ребёнка: Зырянова Анна Филиппьевна
Рождение ребёнка
01.04.1907
Мать ребёнка: Зырянова Анна Филиппьевна
Смерть
Неизвестно