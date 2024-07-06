Славнова Евдокия Абрамовна 1677 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Славнова Евдокия Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Славнов Гаврила Никеевич

Рождение ребёнка
1706 ст.

Сын: Славнов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Славнов Гаврила Никеевич

Рождение ребёнка
1716 ст.

Сын: Славнов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Славнов Гаврила Никеевич

Рождение ребёнка
1718 ст.

Сын: Славнов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Славнов Гаврила Никеевич

Рождение ребёнка
1734 ст.

Сын: Фильчаков Филипп Гаврилович

Отец ребёнка: Славнов Гаврила Никеевич

Смерть
Неизвестно

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