Славнова Евдокия Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1706 ст.
Сын: Славнов Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Славнов Гаврила Никеевич
Рождение ребёнка
1716 ст.
Отец ребёнка: Славнов Гаврила Никеевич
Рождение ребёнка
1718 ст.
Отец ребёнка: Славнов Гаврила Никеевич
Рождение ребёнка
1734 ст.
Сын: Фильчаков Филипп Гаврилович
Отец ребёнка: Славнов Гаврила Никеевич
Смерть
Неизвестно