Орлова (Головина) Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.2007
Дочь: Орлова Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Орлов Антон Владимирович
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.05.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Антон Викторович