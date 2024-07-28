Орлова (Головина) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Головина) Ирина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Антон Викторович

Рождение ребёнка
14.05.2007

Дочь: Орлова Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Орлов Антон Владимирович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Антон Викторович

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