Агриппина Лукьянова
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Спиридонов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Захарова
Отец ребёнка: Захар Спиридонов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Захар Спиридонов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Дарья Захарова
Отец ребёнка: Захар Спиридонов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Феврония Захарова
Отец ребёнка: Захар Спиридонов
Смерть
Неизвестно