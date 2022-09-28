(Поперовникова) Анна Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Поперовникова) Анна Феодоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Никифор Феодосиевич

Рождение ребёнка
25.05.1887

Дочь: (Шевченко) Феодосия Никифоровна

Отец ребёнка: Шевченко Никифор Феодосиевич

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
14.05.1891

Сын: Шевченко Филипп Феодосиевич

Отец ребёнка: Шевченко Никифор Феодосиевич

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
06.06.1892

Сын: Шевченко Онуфрий Никифорович

Отец ребёнка: Шевченко Никифор Феодосиевич

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
07.11.1894

Дочь: (Шевченко) Матрена Никифоровна

Отец ребёнка: Шевченко Никифор Феодосиевич

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
21.01.1897

Дочь: (Шевченко) Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Шевченко Никифор Феодосиевич

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
24.12.1897

Сын: Шевченко Стефан Никифорович

Отец ребёнка: Шевченко Никифор Феодосиевич

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
24.08.1903

Дочь: (Шевченко) Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Шевченко Никифор Феодосиевич

Романова Балка, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно

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