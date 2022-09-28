(Поперовникова) Анна Феодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1887
Дочь: (Шевченко) Феодосия Никифоровна
Отец ребёнка: Шевченко Никифор Феодосиевич
Рождение ребёнка
14.05.1891
Сын: Шевченко Филипп Феодосиевич
Отец ребёнка: Шевченко Никифор Феодосиевич
Рождение ребёнка
06.06.1892
Сын: Шевченко Онуфрий Никифорович
Отец ребёнка: Шевченко Никифор Феодосиевич
Рождение ребёнка
07.11.1894
Дочь: (Шевченко) Матрена Никифоровна
Отец ребёнка: Шевченко Никифор Феодосиевич
Рождение ребёнка
21.01.1897
Дочь: (Шевченко) Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Шевченко Никифор Феодосиевич
Рождение ребёнка
24.12.1897
Сын: Шевченко Стефан Никифорович
Отец ребёнка: Шевченко Никифор Феодосиевич
Рождение ребёнка
24.08.1903
Дочь: (Шевченко) Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Шевченко Никифор Феодосиевич
Смерть
Неизвестно