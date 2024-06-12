Бобылев Борис Константинович
Место рождения
Дата рождения20.01.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1970
Сын: Бобылев Алексей Борисович
Мать ребёнка: Бобылева (Комарова) Надежда Вениаминовна
Рождение ребёнка
14.02.1985
Мать ребёнка: Бобылева (Комарова) Надежда Вениаминовна