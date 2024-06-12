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Бобылев Борис Константинович

Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

20.01.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобылева (Комарова) Надежда Вениаминовна

Рождение ребёнка
24.04.1970

Сын: Бобылев Алексей Борисович

Мать ребёнка: Бобылева (Комарова) Надежда Вениаминовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.02.1985

Сын: Бобылев Илья Борисович

Мать ребёнка: Бобылева (Комарова) Надежда Вениаминовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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