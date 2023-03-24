Герасимов ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов ? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова (Стогова) Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова (Стогова) Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова (Стогова) Пелагея Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова (Стогова) Пелагея Павловна

Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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