Константинов Павел Фомич
Место рождения
Дата рождения13.01.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1841 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №596, стр. 266
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Михаил Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Илья Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно