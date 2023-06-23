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Константинов Павел Фомич

Место рождения

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

13.01.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1841 ст.

Отец: Константинов Фома Сергеевич

Мать: Константинова (Жеребцова) Васса Ивановна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №596, стр. 266
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Михаил Павлович

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Илья Павлович

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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