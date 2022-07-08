Мягченкова Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1872
Сын: Мягченков Митрофан Павлович
Отец ребёнка: Мягченков Павел Фотиевич
Рождение ребёнка
09.08.1876
Сын: Мягченков Прохор Павлович
Отец ребёнка: Мягченков Павел Фотиевич
Рождение ребёнка
11.07.1879
Отец ребёнка: Мягченков Павел Фотиевич