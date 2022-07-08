Мягченкова Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягченкова Ксения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1872

Сын: Мягченков Митрофан Павлович

Отец ребёнка: Мягченков Павел Фотиевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.08.1876

Сын: Мягченков Прохор Павлович

Отец ребёнка: Мягченков Павел Фотиевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.07.1879

Сын: Мягченков Пётр Павлович

Отец ребёнка: Мягченков Павел Фотиевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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