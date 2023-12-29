Литвинова (Калиш) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Калиш) Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1908

Дата смерти

14.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908

Отец: Калиш Василий Андронович

Мать: Калиш (Нетяго) Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Литвинов Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Литвинова) Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Литвинов Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Литвинов Сергей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Литвинова) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Литвинов Сергей Григорьевич

Смерть
14.01.1993

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