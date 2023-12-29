Литвинова (Калиш) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1908
Дата смерти14.01.1993
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Литвинов Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Литвинова) Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Литвинов Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Литвинов Сергей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Литвинова) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Литвинов Сергей Григорьевич
Смерть
14.01.1993