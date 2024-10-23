Пестовников Борис Семенович 14.12.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пестовников Борис Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

БП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1956

Отец: Пестовников Семен Иванович

Мать: Пестовникова Лидия Лаврентьевна

Бракосочетание
16.04.1981

Жена: Пестовникова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
07.11.1981

Сын: Пестовников Евгений Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1982

Сын: Пестовников Владимир Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1988

Дочь: Пестовникова Лидия Борисовна

Мать ребёнка: не указана

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