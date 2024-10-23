Пестовников Борис Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1956
Бракосочетание
16.04.1981
Рождение ребёнка
07.11.1981
Сын: Пестовников Евгений Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1982
Сын: Пестовников Владимир Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1988
Дочь: Пестовникова Лидия Борисовна
Мать ребёнка: не указана