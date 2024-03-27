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(Хусяинова) Савран?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Фехретдинов Мифтяхетдин

Отец ребёнка: Алюковъ Фехретдинъ

Рождение ребёнка
1834

Сын: Фехретдинов Мухамметалим

Отец ребёнка: Алюковъ Фехретдинъ

Рождение ребёнка
1835

Сын: Фехретдинов Зариф

Отец ребёнка: Алюковъ Фехретдинъ

Рождение ребёнка
1837

Сын: Фехретдинов Айнетдин

Отец ребёнка: Алюковъ Фехретдинъ

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Фехретдинова) Шарифя

Отец ребёнка: Алюковъ Фехретдинъ

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Фехретдинова) Айша

Отец ребёнка: Алюковъ Фехретдинъ

Смерть
Неизвестно

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