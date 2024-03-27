(Хусяинова) Савран?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Алюковъ Фехретдинъ
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Алюковъ Фехретдинъ
Рождение ребёнка
1835
Сын: Фехретдинов Зариф
Отец ребёнка: Алюковъ Фехретдинъ
Рождение ребёнка
1837
Сын: Фехретдинов Айнетдин
Отец ребёнка: Алюковъ Фехретдинъ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Фехретдинова) Шарифя
Отец ребёнка: Алюковъ Фехретдинъ
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Фехретдинова) Айша
Отец ребёнка: Алюковъ Фехретдинъ
Смерть
Неизвестно