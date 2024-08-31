Прилуцкая (Васильева) Гликерия Трофимовна
Место рождения
Дата рождения25.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прилуцкая (Прилуцкая) Федора
Отец ребёнка: Прилуцкий Савелий Андреевич
Бракосочетание
22.10.1907
Рождение ребёнка
1908
Сын: Прилуцкий Лаврентий
Отец ребёнка: Прилуцкий Савелий Андреевич
Рождение ребёнка
01.05.1910
Сын: Прилуцкий Григорий
Отец ребёнка: Прилуцкий Савелий Андреевич
Рождение ребёнка
25.09.1911
Сын: Прилуцкий Иван Савельевич
Отец ребёнка: Прилуцкий Савелий Андреевич
Рождение ребёнка
27.08.1913
Дочь: Чмоленко (Прилуцкая) Надежда Савельевна
Отец ребёнка: Прилуцкий Савелий Андреевич
Рождение ребёнка
19.03.1916
Дочь: Прилуцкая (Прилуцкая) Евдокия
Отец ребёнка: Прилуцкий Савелий Андреевич
Рождение ребёнка
02.01.1921
Дочь: Прилуцкая (Прилуцкая) Раиса
Отец ребёнка: Прилуцкий Савелий Андреевич
Смерть
Неизвестно