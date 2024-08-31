Прилуцкая (Васильева) Гликерия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилуцкая (Васильева) Гликерия Трофимовна

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Место рождения

Камышеваха

Дата рождения

25.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1887

Отец: Васильев Трофим Тимофеевич

Мать: Васильева (Ничогина) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прилуцкая (Прилуцкая) Федора

Отец ребёнка: Прилуцкий Савелий Андреевич

Бракосочетание
22.10.1907

Муж: Прилуцкий Савелий Андреевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Прилуцкий Лаврентий

Отец ребёнка: Прилуцкий Савелий Андреевич

Рождение ребёнка
01.05.1910

Сын: Прилуцкий Григорий

Отец ребёнка: Прилуцкий Савелий Андреевич

Рождение ребёнка
25.09.1911

Сын: Прилуцкий Иван Савельевич

Отец ребёнка: Прилуцкий Савелий Андреевич

Рождение ребёнка
27.08.1913

Дочь: Чмоленко (Прилуцкая) Надежда Савельевна

Отец ребёнка: Прилуцкий Савелий Андреевич

Рождение ребёнка
19.03.1916

Дочь: Прилуцкая (Прилуцкая) Евдокия

Отец ребёнка: Прилуцкий Савелий Андреевич

Рождение ребёнка
02.01.1921

Дочь: Прилуцкая (Прилуцкая) Раиса

Отец ребёнка: Прилуцкий Савелий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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