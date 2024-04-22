Домна Кирилова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Аграфена Федосеева (Вна)
Отец ребёнка: Федосей Кондратьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Никита Федосеев (Ич)
Отец ребёнка: Федосей Кондратьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Февронья Федосеева (Вна)
Отец ребёнка: Федосей Кондратьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Акилина Федосеева (Вна)
Отец ребёнка: Федосей Кондратьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно