Чихонадский Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1993
Сын: Чихонадский Артем Алексеевич
Мать ребёнка: Чихонадская (Старова) Светлана Геннадьевна
Рождение ребёнка
06.07.1997
Сын: Чихонадский Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Чихонадская (Старова) Светлана Геннадьевна