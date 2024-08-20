Чихонадский Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чихонадский Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чихонадская (Старова) Светлана Геннадьевна

Рождение ребёнка
31.07.1993

Сын: Чихонадский Артем Алексеевич

Мать ребёнка: Чихонадская (Старова) Светлана Геннадьевна

Рождение ребёнка
06.07.1997

Сын: Чихонадский Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Чихонадская (Старова) Светлана Геннадьевна

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