Майорова (Парфенова) Прасковья Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиОколо 1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Парфен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Майоров Трофим Ильич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Майорова (Майорова) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Майоров Трофим Ильич
Рождение ребёнка
22.06.1922
Сын: Майоров Михаил Трофимофич
Отец ребёнка: Майоров Трофим Ильич
Юрино, Ильи-Жадинская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Майорова (Майорова) Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Майоров Трофим Ильич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Майорова (Майорова) Нина Трофимовна
Отец ребёнка: Майоров Трофим Ильич
Смерть
Около 1972