Майорова (Парфенова) Прасковья Парфеновна Около 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Майорова (Парфенова) Прасковья Парфеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Около 1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Парфен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Майоров Иосиф Трофимофич

Отец ребёнка: Майоров Трофим Ильич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Майорова (Майорова) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Майоров Трофим Ильич

Рождение ребёнка
22.06.1922

Сын: Майоров Михаил Трофимофич

Отец ребёнка: Майоров Трофим Ильич

Юрино, Ильи-Жадинская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Майорова (Майорова) Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Майоров Трофим Ильич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Майорова (Майорова) Нина Трофимовна

Отец ребёнка: Майоров Трофим Ильич

Смерть
Около 1972

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