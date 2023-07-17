Басаргин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басаргина (Писарева) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Говрилова (Басаргина) Любовь Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басаргина (Затонская) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Говрилова (Басаргина) Любовь Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басаргина (Поршукова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Говрилова (Басаргина) Любовь Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Говрилова (Басаргина) Любовь Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Говрилова (Басаргина) Любовь Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1940
Сын: Басаргин Генадий Иванович
Мать ребёнка: Говрилова (Басаргина) Любовь Леонидовна