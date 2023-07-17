Басаргин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басаргин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басаргина (Писарева) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Говрилова (Басаргина) Любовь Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басаргина (Затонская) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Говрилова (Басаргина) Любовь Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басаргина (Поршукова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Говрилова (Басаргина) Любовь Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басаргин Федор Иванович

Мать ребёнка: Говрилова (Басаргина) Любовь Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басаргин Леонид Иванович

Мать ребёнка: Говрилова (Басаргина) Любовь Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говрилова (Басаргина) Любовь Леонидовна

Рождение ребёнка
17.05.1940

Сын: Басаргин Генадий Иванович

Мать ребёнка: Говрилова (Басаргина) Любовь Леонидовна

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