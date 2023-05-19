Малыгина (-) Варвара Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1875
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Малыгин Иван Васильев
Рождение ребёнка
27.06.1885
Отец ребёнка: Малыгин Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно