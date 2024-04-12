Карп Архипович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Карпович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1783
Сын: Леонтий Карпович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1794
Сын: Трофим Карпович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кондратий Карпович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1798
Сын: Иван Карпович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1800