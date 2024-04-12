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Карп Архипович

Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Карпович

Мать ребёнка: ?

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Леонтий Карпович

Мать ребёнка: ?

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Трофим Карпович

Мать ребёнка: ?

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кондратий Карпович

Мать ребёнка: ?

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Иван Карпович

Мать ребёнка: ?

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1800
Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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