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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Золотин Прохор Прокопьев

Отец ребёнка: Золотин Прокопий Алексеев

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Золотин Филип Прокопьев

Отец ребёнка: Золотин Прокопий Алексеев

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Золотин Тихан Прокопьев

Отец ребёнка: Золотин Прокопий Алексеев

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Золотин Зот Прокопьев

Отец ребёнка: Золотин Прокопий Алексеев

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

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