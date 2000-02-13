Донюш (Кирюхина) Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1924
Дата смерти13.02.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Донюш Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Донюш Григорий Григорьевич
Смерть
13.02.2000