Донюш (Кирюхина) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донюш (Кирюхина) Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1924

Дата смерти

13.02.2000

Пол

Женский

Отец

Около 1898 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1924

Отец: Суколенов Григорий Петрович

Мать: Кирюхина (Стогова) Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донюш Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
17.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Донюш Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Донюш Григорий Григорьевич

Смерть
13.02.2000

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