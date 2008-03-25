Коротенько Виктор
Место рождения
Дата рождения31.01.1952
Дата смерти25.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1952
Отец: Коротенько Иван
Мать: Коротенько Евдокия
Работа или профессия
Между 1975 и 2008
п.Горки Шурышкарский район ЯНАО
учитель биологии средней школы
Образование
1975
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
высшее педагогическое ТГУ
Рождение ребёнка
01.04.1978
Дочь: Бортвина Наталья
Мать ребёнка: Коротенько Галина
Бракосочетание
?.07.?
Жена: Коротенько Галина
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротенько Александр
Мать ребёнка: Коротенько Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротенько Иван
Мать ребёнка: Коротенько Галина
Смерть
25.03.2008
п.Горки Шурышкарский район ЯНАО
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
п.Горки Шурышкарский район ЯНАО