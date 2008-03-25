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Коротенько Виктор

Место рождения

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

31.01.1952

Дата смерти

25.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1952

Отец: Коротенько Иван

Мать: Коротенько Евдокия

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Между 1975 и 2008
п.Горки Шурышкарский район ЯНАО
учитель биологии средней школы
Образование
1975
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
высшее педагогическое ТГУ
Рождение ребёнка
01.04.1978

Дочь: Бортвина Наталья

Мать ребёнка: Коротенько Галина

Бракосочетание
?.07.?

Жена: Коротенько Галина

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротенько Александр

Мать ребёнка: Коротенько Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротенько Иван

Мать ребёнка: Коротенько Галина

Смерть
25.03.2008
п.Горки Шурышкарский район ЯНАО
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
п.Горки Шурышкарский район ЯНАО
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