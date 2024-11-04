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Кончаков Андрей

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Место рождения

Грачевка, Покров- Марф. р, Тамб. о.

Дата рождения

10.09.1898

Дата смерти

09.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1898

Отец: Кончаков Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кончакова (Воропаева) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
24.09.1922

Дочь: Мезрина (Кончакова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Кончакова (Воропаева) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
30.03.1926

Сын: Кончаков Алексей

Мать ребёнка: Кончакова (Воропаева) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
С 01.07.1938

Сын: Кончаков Анатолий

Мать ребёнка: Кончакова (Воропаева) Евдокия Алексеевна

Смерть
09.06.1963

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