Кончаков Андрей
Место рожденияГрачевка, Покров- Марф. р, Тамб. о.
Дата рождения10.09.1898
Дата смерти09.06.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1898
Отец: Кончаков Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1922
Дочь: Мезрина (Кончакова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Кончакова (Воропаева) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
30.03.1926
Сын: Кончаков Алексей
Мать ребёнка: Кончакова (Воропаева) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
С 01.07.1938
Сын: Кончаков Анатолий
Мать ребёнка: Кончакова (Воропаева) Евдокия Алексеевна
Смерть
09.06.1963