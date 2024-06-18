Романенко Борис Федотович
Место рождения
Дата рождения23.07.1904
Дата смерти14.12.1967
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1904
Военная служба
Неизвестно
в 1942 году был ранен в левую руку и отправлен в запас. Воинский билет серия АИ №486054 выдан Тальменским РВК, служил в 1234 стрелковом полку минометчиком
Работа или профессия
Неизвестно
токарь по металлу вр.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романенко Николай Борисович
Мать ребёнка: Романенко-Кривых (Седешева) Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
17.10.1943
Сын: Романенко Александр Борисович
Мать ребёнка: Романенко-Кривых (Седешева) Матрена Яковлевна
Смерть
14.12.1967
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край