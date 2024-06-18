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Романенко Борис Федотович

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Место рождения

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.07.1904

Дата смерти

14.12.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1904

Отец: Романенко Федот Владимирович

Мать: Романенко (Чугуй) Екатерина Антоновна

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
Неизвестно
в 1942 году был ранен в левую руку и отправлен в запас. Воинский билет серия АИ №486054 выдан Тальменским РВК, служил в 1234 стрелковом полку минометчиком
Работа или профессия
Неизвестно
токарь по металлу вр.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Николай Борисович

Мать ребёнка: Романенко-Кривых (Седешева) Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
17.10.1943

Сын: Романенко Александр Борисович

Мать ребёнка: Романенко-Кривых (Седешева) Матрена Яковлевна

Смерть
14.12.1967
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край

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