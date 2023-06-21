Гаврилова Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1941
Дочь: Николаева Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Соловьев Георгий
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минеева Татьяна
Смерть
Неизвестно
Опытный, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия