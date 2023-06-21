Гаврилова Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1941

Дочь: Николаева Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Соловьев Георгий

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минеева Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Опытный, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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