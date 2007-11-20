Медянкина (Клюшнёва) Валентина Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1931
Дата смерти20.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
18.08.1953
Дочь: Тиванова Галина Александровна
Отец ребёнка: Медянкин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
09.03.1956
Сын: Медянкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Медянкин Александр Григорьевич
Новоселово, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
20.11.2007