Медянкина (Клюшнёва) Валентина Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медянкина (Клюшнёва) Валентина Фадеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1931

Дата смерти

20.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1931

Отец: Клюшнёв Фадей Тимофеевич

Мать: Клюшнёва Анастасия Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медянкин Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
18.08.1953

Дочь: Тиванова Галина Александровна

Отец ребёнка: Медянкин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
09.03.1956

Сын: Медянкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Медянкин Александр Григорьевич

Новоселово, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
20.11.2007

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