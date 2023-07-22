Филатов Андрей Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Андрей Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1970
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