Сорокина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина (Сорокина) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Николай
Место жительства
Неизвестно
Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.03.1963
Рождение ребёнка
11.03.1963
Смерть
Неизвестно