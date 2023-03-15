Сорокина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина (Сорокина) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Сорокин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Николай

Место жительства
Неизвестно
Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Николай

Рождение ребёнка
11.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Николай

Смерть
Неизвестно

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