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Титишов Георгий Константинович

Место рождения

Большие Поляны, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

30.04.1916

Дата смерти

02.05.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Поляны, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титишова (Ворошилов) Нина Петровна

Рождение ребёнка
02.10.1944

Дочь: Титишова Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Титишова (Ворошилов) Нина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.05.1978

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