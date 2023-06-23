Титишов Георгий Константинович
Место рождения
Дата рождения30.04.1916
Дата смерти02.05.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1944
Дочь: Титишова Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Титишова (Ворошилов) Нина Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.05.1978