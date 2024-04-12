Семизаров неизв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семизаров неизв

Место рождения

Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семизаров Сын

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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