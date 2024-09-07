Рылеева (Плужникова) Аграфена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рылеева (Плужникова) Аграфена Павловна

Место рождения

Трещево

Дата рождения

Около 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.

Отец: Плужников Павел Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1911 ст.

Муж: Рылеев Григорий Иванович

Арсеньево, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.12.1911 ст.

Дочь: Рылеева Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Рылеев Григорий Иванович

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1913 ст.

Сын: Рылеев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Рылеев Григорий Иванович

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.09.1915 ст.

Дочь: Рылеева Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Рылеев Григорий Иванович

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.12.1917 ст.

Сын: Рылеев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Рылеев Григорий Иванович

Шилово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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