Рылеева (Плужникова) Аграфена Павловна
Место рожденияТрещево
Дата рожденияОколо 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.
Отец: Плужников Павел Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1911 ст.
Арсеньево, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.12.1911 ст.
Дочь: Рылеева Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Рылеев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1913 ст.
Отец ребёнка: Рылеев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1915 ст.
Дочь: Рылеева Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Рылеев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
15.12.1917 ст.
Сын: Рылеев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Рылеев Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно