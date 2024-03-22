Федор Васильев
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Василий Ермолаев
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1744
Сын: Осип Федоров
Мать ребёнка: Акулина Федорова
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Акулина Федорова
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Федорова
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
Неизвестно