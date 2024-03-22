Федор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Васильев

Федор Васильев

Место рождения

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1682 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Василий Ермолаев

Мать: не указана

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1744

Сын: Осип Федоров

Мать ребёнка: Акулина Федорова

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Акулина Федорова

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Федорова

ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close