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Медведкова Мелания Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведков Афанасий Матвеев

Рождение ребёнка
20.12.1901

Дочь: Медведкова Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Медведков Афанасий Матвеев

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1904 ст.

Сын: Медведков Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Медведков Афанасий Матвеев

Смерть
Неизвестно

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