Медведкова Мелания Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1901
Дочь: Медведкова Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Медведков Афанасий Матвеев
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1904 ст.
Сын: Медведков Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Медведков Афанасий Матвеев
Смерть
Неизвестно