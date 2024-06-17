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Гончаренко Владимир

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

23.05.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
04.06.1917
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Николаевская церковь при станции Бузулук Восприемники: Гражданин Рязанской губернии, Сапожковского уезда, Сараевской волости и села Андрей Силантьев Хабаров и гражданка Самарской губернии, Бузулукског... Показать все
Рождение
23.05.1917 ст.

Отец: не указан

Мать: Гончаренко Неонила (Нина) Евстафиевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
ОГАОО Фонд №389, опись №1, дело №2130, стр. 27 Внебрачный
Смерть
Неизвестно

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