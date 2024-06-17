Гончаренко Владимир
Место рождения
Дата рождения23.05.1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
04.06.1917
Николаевская церковь при станции Бузулук Восприемники: Гражданин Рязанской губернии, Сапожковского уезда, Сараевской волости и села Андрей Силантьев Хабаров и гражданка Самарской губернии, Бузулукског... Показать все
Рождение
23.05.1917 ст.
Отец: не указан
ОГАОО Фонд №389, опись №1, дело №2130, стр. 27 Внебрачный
Смерть
Неизвестно