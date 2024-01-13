Добрушина Гитель (Екатерина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1909
Дочь: Перль (Полина)
Отец ребёнка: Добрушин Хацкель (Захар)
Бахмут
Рождение ребёнка
31.10.1911
Дочь: Добрушина Любовь
Отец ребёнка: Добрушин Хацкель (Захар)
Бахмут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрушин Семен
Отец ребёнка: Добрушин Хацкель (Захар)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно