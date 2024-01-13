Добрушина Гитель (Екатерина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрушина Гитель (Екатерина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1909

Дочь: Перль (Полина)

Отец ребёнка: Добрушин Хацкель (Захар)

Бахмут
Рождение ребёнка
31.10.1911

Дочь: Добрушина Любовь

Отец ребёнка: Добрушин Хацкель (Захар)

Бахмут
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрушин Семен

Отец ребёнка: Добрушин Хацкель (Захар)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрушин Хацкель (Захар)

Смерть
Неизвестно
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