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Летитская (Смирнов) Анастасия Леонтьевна
Летитская (Смирнов) Анастасия Леонтьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1830
Пол
Женский
Отец
Смирнов Леонтий
1800 г.р.
Мать
Смирнова Васса
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец:
Смирнов Леонтий
Мать:
Смирнова Васса
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