Летитская (Смирнов) Анастасия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летитская (Смирнов) Анастасия Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Смирнов Леонтий

Мать: Смирнова Васса

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