Бакумова (Осадчая) Анна Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1898
Дата смерти14.11.1983
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1898
Отец: Осадчий Кирилл Карпович
Мать: Осадчая Мария Петровна
Бракосочетание
29.01.1918
поручители по жениху: рах.гражд. Иван Иванов Шейкин, Андрей Михайлов Узков. по невесте: рах.гражд. Иван Карпов Бакумов, Алексей Максимов Колесников. Введенская церковь
Рождение ребёнка
28.10.1924
Сын: Бакумов Николай Степанович
Отец ребёнка: Бакумов Степан (Стефан) Федорович (Феодоров)
Рождение ребёнка
30.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакумов Степан (Стефан) Федорович (Феодоров)
Смерть
14.11.1983
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область