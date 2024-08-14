Бакумова (Осадчая) Анна Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакумова (Осадчая) Анна Кириловна

Бакумова (Осадчая) Анна Кириловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1898

Дата смерти

14.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1898

Отец: Осадчий Кирилл Карпович

Мать: Осадчая Мария Петровна

Бракосочетание
29.01.1918

Муж: Бакумов Степан (Стефан) Федорович (Феодоров)

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
поручители по жениху: рах.гражд. Иван Иванов Шейкин, Андрей Михайлов Узков. по невесте: рах.гражд. Иван Карпов Бакумов, Алексей Максимов Колесников. Введенская церковь
Рождение ребёнка
28.10.1924

Сын: Бакумов Николай Степанович

Отец ребёнка: Бакумов Степан (Стефан) Федорович (Феодоров)

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
30.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакумов Степан (Стефан) Федорович (Феодоров)

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
14.11.1983
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.