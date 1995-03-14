Карпович (Гавриленко) Карина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпович (Гавриленко) Карина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.2018

Дочь: Карпович Анна Александровна

Отец ребёнка: Карпович Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
27.01.2021

Сын: Карпович Андрей Александрович

Отец ребёнка: Карпович Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
25.07.2023

Дочь: Карпович Кира Александровна

Отец ребёнка: Карпович Александр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпович Александр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпович Александр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпович Александр Юрьевич

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