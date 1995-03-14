Карпович (Гавриленко) Карина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.2018
Дочь: Карпович Анна Александровна
Отец ребёнка: Карпович Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
27.01.2021
Сын: Карпович Андрей Александрович
Отец ребёнка: Карпович Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
25.07.2023
Дочь: Карпович Кира Александровна
Отец ребёнка: Карпович Александр Юрьевич