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Кондратенко Павел Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

27.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Кондратенко Антон Калистратович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Рогова (Кондратенко) Людмила Павловна

Мать ребёнка: Кондратенко (Боева) Клавдия Ивановна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.1949

Дочь: Попова (Кондратенко) Лариса Павловна

Мать ребёнка: Кондратенко (Боева) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Максимовских (Кондратенко) Валентина Павловна

Мать ребёнка: Кондратенко (Боева) Клавдия Ивановна

Мукачево, Закарпатська область
Смерть
27.05.1991

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