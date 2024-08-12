Кондратенко Павел Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти27.05.1991
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Кондратенко Антон Калистратович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Рогова (Кондратенко) Людмила Павловна
Мать ребёнка: Кондратенко (Боева) Клавдия Ивановна
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.1949
Дочь: Попова (Кондратенко) Лариса Павловна
Мать ребёнка: Кондратенко (Боева) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Максимовских (Кондратенко) Валентина Павловна
Мать ребёнка: Кондратенко (Боева) Клавдия Ивановна
Мукачево, Закарпатська область
Смерть
27.05.1991