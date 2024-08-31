Цикунов Данила Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Цикунов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1942
Сын: Цикунов Виталий Данилович
Мать ребёнка: Цикунова (Курбинова) Ульяна Демидовна
Рождение ребёнка
07.09.1946
Сын: Цикунов Александр Данилович
Мать ребёнка: Цикунова (Курбинова) Ульяна Демидовна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Цикунов Алексей Данилович
Мать ребёнка: Цикунова (Курбинова) Ульяна Демидовна
Смерть
1985