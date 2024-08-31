Цикунов Данила Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦикунов Данила Фёдорович

Цикунов Данила Фёдорович

avatar

Место рождения

Холмовая, Дубровский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Цикунов Фёдор

Мать: не указана

Холмовая, Дубровский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Цикунов Виталий Данилович

Мать ребёнка: Цикунова (Курбинова) Ульяна Демидовна

Рождение ребёнка
07.09.1946

Сын: Цикунов Александр Данилович

Мать ребёнка: Цикунова (Курбинова) Ульяна Демидовна

Прилепы, Дубровский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Цикунов Алексей Данилович

Мать ребёнка: Цикунова (Курбинова) Ульяна Демидовна

Смерть
1985
Прилепы, Дубровский муниципальный район, Брянская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.