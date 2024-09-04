Алгазина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Алгазина) Марья Парфёновна
Отец ребёнка: Алгазин Парфён Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Алгазина) Авдотья Парфёновна
Отец ребёнка: Алгазин Парфён Иванович
Смерть
До 1850