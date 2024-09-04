Алгазина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Парфён Иванович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Алгазина) Марья Парфёновна

Отец ребёнка: Алгазин Парфён Иванович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Алгазина) Авдотья Парфёновна

Отец ребёнка: Алгазин Парфён Иванович

Смерть
До 1850

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