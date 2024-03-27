Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Шеметов Николай
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Шеметов Николай
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Шеметов Николай
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Шеметов Николай
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Шеметов Иван
Отец ребёнка: Шеметов Николай
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Шеметов Николай
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Шеметов Пётр
Отец ребёнка: Шеметов Николай
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Шеметов Константин
Отец ребёнка: Шеметов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеметов Николай
Смерть
Неизвестно