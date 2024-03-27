Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

1814 г.р.
1819 г.р.
1821 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1826 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Шеметов Николай

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Шеметов Николай

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Шеметов Николай

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Шеметов Николай

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Шеметов Иван

Отец ребёнка: Шеметов Николай

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Шеметов Николай

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Шеметов Пётр

Отец ребёнка: Шеметов Николай

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Шеметов Константин

Отец ребёнка: Шеметов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеметов Николай

Смерть
Неизвестно
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