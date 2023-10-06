Матвей Маркелов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1867 ст.
Отец: Маркел Матвеев
Мать: не указана
В метрической книге за 1887 год была выявлена запись о браке сына Маркела Матвеева — Матвея (1867 г.р.). Однако в метрических книгах Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки запись о рождении Мат... Показать все
Бракосочетание
27.05.1887
Жена: Екатерина Иванова
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 80 Л. 498 об.–499. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1887 год [о бракосочетавшихся] Запись № 1 27 мая... Показать все