Дурандин Николай Прохорович
Место рождения
Дата рождения13.12.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1959
Отец: Дурандин Прохор
Мать: Дурандина Анна
Рождение ребёнка
04.09.1981
Дочь: Шиховцова (Дурандина) Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Дурандина (Прокофьева) Ирина Анатольевна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.12.1991
Мать ребёнка: Дурандина (Прокофьева) Ирина Анатольевна
Тольятти, Тольятти, Самарская область