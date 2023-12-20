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Дурандин Николай Прохорович

Место рождения

Староборискино, Северный муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1959

Отец: Дурандин Прохор

Мать: Дурандина Анна

Староборискино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.09.1981

Дочь: Шиховцова (Дурандина) Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Дурандина (Прокофьева) Ирина Анатольевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.12.1991

Сын: Дурандин Илья Николаевич

Мать ребёнка: Дурандина (Прокофьева) Ирина Анатольевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область

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