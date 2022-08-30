Черникова Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1915
Дата смерти21.07.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова Любовь Леонтевна
Отец ребёнка: Беляков Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
15.11.1938
Дочь: Круглова (Белякова) Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Беляков Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
03.06.1947
Сын: Черников Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Беляков Леонтий Николаевич
Смерть
21.07.1971
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область