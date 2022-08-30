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Черникова Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1915

Дата смерти

21.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова Любовь Леонтевна

Отец ребёнка: Беляков Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
15.11.1938

Дочь: Круглова (Белякова) Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Беляков Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
03.06.1947

Сын: Черников Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Беляков Леонтий Николаевич

Смерть
21.07.1971
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область

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